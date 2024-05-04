Харківщина: росіяни вдарили КАБом по будинку, постраждала жінка
Субота, 4 травня 2024, 15:59
Вдень російські окупанти завдали ударів КАБами по селу Черкаські Тишки Харківського району, поранена цивільна жінка.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: Уточнюється, що о 15:15 був удар у приватний будинок. 74-річна жінка у лікарні.
Реклама:
Раніше, близько 14:00, окупанти артилерією обстріляли село Одноробівку.
У результаті п‘яти ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Без потерпілих.
Нагадаємо: Вдень 4 травня у Харкові пролунали вибухи.