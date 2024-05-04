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Харківщина: росіяни вдарили КАБом по будинку, постраждала жінка

Роман ПетренкоСубота, 4 травня 2024, 15:59
Харківщина: росіяни вдарили КАБом по будинку, постраждала жінка
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Вдень російські окупанти завдали ударів КАБами по селу Черкаські Тишки Харківського району, поранена цивільна жінка.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Уточнюється, що о 15:15 був удар у приватний будинок. 74-річна жінка у лікарні.

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Раніше, близько 14:00, окупанти артилерією обстріляли село Одноробівку.

У результаті п‘яти ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Без потерпілих.

Нагадаємо: Вдень 4 травня у Харкові пролунали вибухи.

Теми: Харківська область
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