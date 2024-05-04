Росіяни вдарили по Харкову: горить підприємство, є постраждалі
Російські війська о 16:20 у суботу завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, відомо про 6 постраждалих.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ
Пряма мова Синєгубова: "Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова.
Попередньо, є постраждалі. Деталі встановлюються".
Деталі: О 16:23 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в Чернігівській, Сумській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській областях.
Мер Харкова Ігор Терехов о 16:21 повідомив про вибух у місті.
Пізніше він написав, що "внаслідок "прильоту" сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району", інформація щодо постраждалих уточнюється.
Оновлено: Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих внаслідок удару – трьох цивільних чоловіків і одну жінку.
О 17:45 він додав, що медики госпіталізували ще одну жінку, таким чином кількість постраждалих зросла до 5.
О 19:17 Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова постраждали шість людей.
Серед них – четверо жінок 39, 36, 21 та 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Постраждалі мають вибухові поранення. Усі – працівники підприємства.
Поруч із підприємством є загорання приватного домоволодіння, виникла пожежа надвірних споруд.