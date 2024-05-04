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Росіяни завдали удару по Одещині: 3 поранених, пошкоджено інфраструктуру

Катерина ТищенкоСубота, 4 травня 2024, 17:38
Росіяни завдали удару по Одещині: 3 поранених, пошкоджено інфраструктуру
наслідки удару по Одещині 4 травня, фото поліції

У суботу вдень внаслідок ракетного удару по Одеському району поранено трьох людей.

Джерело: голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Вдень ворог завдав ракетного удару по Одеському району.

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Наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють всі відповідні служби".

Теми: ОдесаОдеська областьракетний ударвійна
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