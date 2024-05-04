Росіяни завдали удару по Одещині: 3 поранених, пошкоджено інфраструктуру
Субота, 4 травня 2024, 17:38
У суботу вдень внаслідок ракетного удару по Одеському району поранено трьох людей.
Джерело: голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова: "Вдень ворог завдав ракетного удару по Одеському району.
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Наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють всі відповідні служби".