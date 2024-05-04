МЗС про оголошення Зеленського в розшук у Росії: Свідчення відчаю

Міністерство закордонних справ заявило, що оголошення в Росії у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги.

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Принагідно нагадуємо, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу".

Що передувало: На сайті МВС Росії з'явилося повідомлення про розшук президента Володимира Зеленського.