МЗС про оголошення Зеленського в розшук у Росії: Свідчення відчаю
Міністерство закордонних справ заявило, що оголошення в Росії у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди.
Джерело: МЗС України
Дослівно: "Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги.
Принагідно нагадуємо, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу".
Що передувало: На сайті МВС Росії з'явилося повідомлення про розшук президента Володимира Зеленського.