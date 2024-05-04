Міноборони запустило онлайн-калькулятор виплат військовим

Міністерство оборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "В Міністерстві оборони України запустили сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

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На платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України, скориставшись онлайн-калькулятором".

Деталі: Також на сайті social.mil.gov.ua можна отримати інформацію щодо: