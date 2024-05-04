Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Міноборони запустило онлайн-калькулятор виплат військовим

Катерина ТищенкоСубота, 4 травня 2024, 18:21
Міноборони запустило онлайн-калькулятор виплат військовим
українські військові, фото Ельдара Сарахмана, УП

Міністерство оборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "В Міністерстві оборони України запустили сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

Реклама:

На платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України, скориставшись онлайн-калькулятором".

Деталі: Також на сайті social.mil.gov.ua можна отримати інформацію щодо:

  • порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;
  • одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;
  • інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

Теми: МіноборониЗбройні силигроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
Міноборони
Під обстрілом росіян були 10 областей України
З 4 травня ВЛК не вказуватимуть "обмежено придатний"
Міноборони: У 5 областях, включно з Донецькою, завершують зведення фортифікацій
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: