Росіяни вдарили по Дружківці й Часовому Яру: є загиблий і поранені
Субота, 4 травня 2024, 19:18
Внаслідок обстрілів півночі Донеччини в суботу загинула людина, ще двоє дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілів півночі Донеччини.
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По Дружківці росіяни ударили ракетою — вбили 46-річного чоловіка. Зруйновано будинок і автомобіль, пошкоджено 11 будинків і лінії електропередач.
Під вогонь "Градів" потрапив Часів Яр — 2 людини поранено, пошкоджено 3 багатоповерхівки і складське приміщення".