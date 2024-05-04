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Росіяни вдарили по Дружківці й Часовому Яру: є загиблий і поранені

Катерина ТищенкоСубота, 4 травня 2024, 19:18
Росіяни вдарили по Дружківці й Часовому Яру: є загиблий і поранені
наслідки обстрілу Донеччини 4 травня, фото з Telegram Вадима Філашкіна

Внаслідок обстрілів півночі Донеччини в суботу загинула людина, ще двоє дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram

наслідки обстрілу Донеччини 4 травня, фото з Telegram Вадима Філашкіна
наслідки обстрілу Донеччини 4 травня, фото з Telegram Вадима Філашкіна

Пряма мова: "1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілів півночі Донеччини.

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По Дружківці росіяни ударили ракетою — вбили 46-річного чоловіка. Зруйновано будинок і автомобіль, пошкоджено 11 будинків і лінії електропередач.

 

Під вогонь "Градів" потрапив Часів Яр — 2 людини поранено, пошкоджено 3 багатоповерхівки і складське приміщення".

Теми: Донецька областьвійна
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