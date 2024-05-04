Росіяни вдарили по Дружківці й Часовому Яру: є загиблий і поранені

наслідки обстрілу Донеччини 4 травня, фото з Telegram Вадима Філашкіна

Внаслідок обстрілів півночі Донеччини в суботу загинула людина, ще двоє дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram

наслідки обстрілу Донеччини 4 травня, фото з Telegram Вадима Філашкіна

Пряма мова: "1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілів півночі Донеччини.

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