У Варшаві в ДТП загинули двоє українців

У Варшаві внаслідок ДТП в п’ятницю загинули, імовірно, двоє громадян України і один громадянин Білорусі.

Джерело: RMF24 з посиланням на речника Окружної прокуратури у Варшаві Шимона Банну

Деталі: Банна повідомив, що ДТП сталася в районі Вілянув. Автомобіль, який врізався в дерево, одразу ж спалахнув.

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Окрім пожежників, на місці події працювали співробітники поліції під наглядом прокурора.

У суботу Банна повідомив, що прокурор Урсинської районної прокуратури Варшави провів огляд місця аварії, в результаті якої загинули троє чоловіків – найімовірніше, двоє громадян України і один громадянин Білорусі.

Попередні висновки вказують на те, що причиною аварії стало перевищення швидкості і, як наслідок, втрата контролю над автомобілем BMW. Справа буде розслідуватися як вбивство з необережності та спричинення смертельної дорожньо-транспортної пригоди.