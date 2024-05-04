Воїни 110 ОМБр збили російський Су-25 – Зеленський

Українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині".

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Деталі: Зеленський подякував усім воїнам, "хто попри жорсткий російський тиск, попри всі складнощі ситуації зараз знищує окупантів".

"Кожна наша бойова бригада, яка тримає міцно позиції, кожен наш воїн, який забезпечує результат для себе, для своїх побратимів, для свого підрозділу, захищає всю Україну та зберігає для України можливість не лише вистояти, але й відкинути окупантів", – сказав президент.

Він також подякував військовим у мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ – "усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору".

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"Важливо цими днями бути максимально уважними", – додав Зеленський.