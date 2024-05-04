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Зеленський заслухав доповіді Сирського і Буданова: Володіємо всіма аспектами ситуації

Катерина ТищенкоСубота, 4 травня 2024, 21:21
Зеленський заслухав доповіді Сирського і Буданова: Володіємо всіма аспектами ситуації
Зеленський і Сирський, ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський у суботу заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і керівника ГУР Кирила Буданова.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні зранку була тривала доповідь Олександра Сирського. Головком доповів саме щодо наших фронтових позицій, конкретних дій підрозділів, конкретних напрямків. Дякую за стійкість кожному нашому воїну!

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Була також сьогодні й доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Володіємо всіма аспектами ситуації зараз".

Деталі: Зеленський також закликав пам’ятати про те, що "Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої".

"І це – буде. Наша сила це зробить обовʼязково. Сила нашого народу, наша військова сила, сила нашої єдності зі світом, сила партнерів – сила нашої дипломатії", – сказав він.

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Зеленський підкреслив, що Глобальний саміт миру в червні "відбудеться і має стати успішним, хоч би як його намагалися зірвати".

"Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів", – наголосив він.

Теми: ЗеленськийСирськийБуданов
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