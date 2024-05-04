У РФ українського полоненого засудили до 18 років ув'язнення

У Ростовській області РФ Південний окружний військовий суд засудив до 18 років позбавлення волі українського військовополоненого Владислава Плахотника.

Джерело: Настоящее время, прокуратура Ростовської області

Деталі: Військовополоненого визнали винним в участі в діяльності терористичної організації (частина 2 статті 205.5 КК РФ) і проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності (стаття 205.3 КК РФ).

Реклама:

У прокуратурі заявили, що в липні 2023 року 18-річний Плахотник добровільно уклав контракт про проходження військової служби в полку "Азов", після чого був направлений у навчальний центр ЗСУ, а згодом брав участь у бойових діях на Луганщині.

Російський суд засудив Плахотника до 18 років позбавлення волі з відбуванням перших 3 років у в'язниці, решти – у виправній колонії суворого режиму. Вирок не набув законної сили.

Як пишуть "Важные истории" з посиланням на "Верстку", від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські суди на окупованих територіях винесли понад 160 вироків українським військовим. Середній термін позбавлення волі, який призначали підсудним, становить 21 рік. Мінімальний термін, який призначали українському військовому – вісім років колонії.

ВІДЕО ДНЯ

У РФ полк "Азов" вважають "терористичною організацією".