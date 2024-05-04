В одному з пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною не пропускають вантажівки
На словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" вийшов із ладу сканер, у звʼязку з чим словацька сторона припинила приймати до митного оформлення вантажівки.
Джерело: Державна митна служба України
Деталі: Через це з українського боку кордону, на митному посту "Ужгород автомобільний", також тимчасово припинили оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів.
У митній службі зазначили, що відповідно до діючої технології митного оформлення Словаччини усі транспортні засоби, які слідують на територію країни з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні.
Терміни завершення ремонту стаціонарної системи невідомі, тому перевізників просять за можливості використовувати для перетину кордону інші пункти пропуску.