В одному з пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною не пропускають вантажівки

На словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" вийшов із ладу сканер, у звʼязку з чим словацька сторона припинила приймати до митного оформлення вантажівки.

Джерело: Державна митна служба України

​Деталі: Через це з українського боку кордону, на митному посту "Ужгород автомобільний", також тимчасово припинили оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів.

Реклама:

У митній службі зазначили, що відповідно до діючої технології митного оформлення Словаччини усі транспортні засоби, які слідують на територію країни з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні.

Терміни завершення ремонту стаціонарної системи невідомі, тому перевізників просять за можливості використовувати для перетину кордону інші пункти пропуску.