У Сумах чули вибухи, в ОВА заявили про обстріл системами залпового вогню
Субота, 4 травня 2024, 23:43
У суботу ввечері ЗМІ повідомляли про звуки вибухів у Сумах, в ОВА пояснили, що ворог застосував далекобійні системи залпового вогню по Сумському району.
Джерело: Суспільне, Кордон.Медіа, Сумська обласна військова адміністрація
Деталі: О 22:13 Суспільне повідомило про вибух у Сумах.
Реклама:
Місцеве видання "Кордон.Медіа" повідомляло про три вибухи, які було чутно в обласному центрі.
Пізніше з’явилося повідомлення від ОВА.
Дослівно Сумська ОВА: "Сьогодні, 4 травня, ворог застосував далекобійні системи залпового вогню по Сумському району. Попередньо, люди не постраждали".