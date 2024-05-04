У Сумах чули вибухи, в ОВА заявили про обстріл системами залпового вогню

У суботу ввечері ЗМІ повідомляли про звуки вибухів у Сумах, в ОВА пояснили, що ворог застосував далекобійні системи залпового вогню по Сумському району.

Джерело: Суспільне, Кордон.Медіа, Сумська обласна військова адміністрація

Деталі: О 22:13 Суспільне повідомило про вибух у Сумах.

Реклама:

Місцеве видання "Кордон.Медіа" повідомляло про три вибухи, які було чутно в обласному центрі.

Пізніше з’явилося повідомлення від ОВА.

Дослівно Сумська ОВА: "Сьогодні, 4 травня, ворог застосував далекобійні системи залпового вогню по Сумському району. Попередньо, люди не постраждали".