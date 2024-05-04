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У Сумах чули вибухи, в ОВА заявили про обстріл системами залпового вогню

Катерина ТищенкоСубота, 4 травня 2024, 23:43
У Сумах чули вибухи, в ОВА заявили про обстріл системами залпового вогню
ілюстративне фото з Telegram Сумської ОВА

У суботу ввечері ЗМІ повідомляли про звуки вибухів у Сумах, в ОВА пояснили, що ворог застосував далекобійні системи залпового вогню по Сумському району.

Джерело: Суспільне, Кордон.Медіа, Сумська обласна військова адміністрація

Деталі: О 22:13 Суспільне повідомило про вибух у Сумах.

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Місцеве видання "Кордон.Медіа" повідомляло про три вибухи, які було чутно в обласному центрі.

Пізніше з’явилося повідомлення від ОВА.

Дослівно Сумська ОВА: "Сьогодні, 4 травня, ворог застосував далекобійні системи залпового вогню по Сумському району. Попередньо, люди не постраждали".

Теми: СумиСумська областьвибух
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