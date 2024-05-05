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Росіяни запускали по Україні "Шахеди"

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Неділя, 5 травня 2024, 02:04
Росіяни запускали по Україні Шахеди
ілюстративне фото Getty Images

У суботу ввечері Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:17 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Харківській області.

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О 23:42 Повітряні сили повідомили про групу БпЛА на Херсонщині, що рухається в напрямку Дніпропетровської області.

Оновлено: ПС о 00:20: "Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА в Харківській області, курс на захід (Полтавщина) та південь (Дніпропетровщина).

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2. БпЛА територією Херсонської області, курс північно-східний (Дніпропетровщина)".

00:27: "Харків – у районі міста ворожий БпЛА".

00:29: "Миколаївська область: рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Херсонщини".

00:33: "Дніпро - в районі міста ворожий БпЛА".

1:19: "Група "Шахедів" на Дніпропетровщині у напрямку Дніпра".

Оновлено: О 2:04 Повітряні сили оголосили "відбій загрози по ударних БпЛА".

Теми: Шахедбезпілотники
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