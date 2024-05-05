Росіяни запускали по Україні "Шахеди"
Неділя, 5 травня 2024, 02:04
У суботу ввечері Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних безпілотників.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 23:17 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Харківській області.
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О 23:42 Повітряні сили повідомили про групу БпЛА на Херсонщині, що рухається в напрямку Дніпропетровської області.
Оновлено: ПС о 00:20: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА в Харківській області, курс на захід (Полтавщина) та південь (Дніпропетровщина).
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2. БпЛА територією Херсонської області, курс північно-східний (Дніпропетровщина)".
00:27: "Харків – у районі міста ворожий БпЛА".
00:29: "