У Харкові пролунали вибухи, внаслідок атаки "Шахеда" виникли пожежі
Вночі 5 травня під час атаки ворожих дронів у Харкові пролунали вибухи.
Джерело: Суспільне Харків, міський голова Ігор Терехов
Дослівно Суспільне: "Вибухи у Харкові".
Оновлено: О 00:39 Терехов зазначив: "Знову вибух у Харкові. Будьте в укриттях".
О 00:59 Терехо повідомив, що ворожий "Шахед" влучив у приватний сектор Основ'янського району.
За його словами, внаслідок удару загорілися три приватні будинки.
"Рятувальні служби оперативно працюють на місці події", – додав міський голова.
За повідомленням Суспільного, щонайменше один чоловік зазнав поранень внаслідок влучання "Шахеда" у приватний сектор.
Згодом Суспільне опублікувало фото наслідків прильоту "прильоту" ворожого "Шахеда".
Видання зазначило: "У гаражах згоріло щонайменше одне авто. У щонайменше трьох приватних будинках – вибиті вікна та потрощені дахи".