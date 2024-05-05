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У Харкові пролунали вибухи, внаслідок атаки "Шахеда" виникли пожежі

Ольга Глущенко Неділя, 5 травня 2024, 00:34
У Харкові пролунали вибухи, внаслідок атаки Шахеда виникли пожежі
ворожий "Шахед" атакував приватний сектор у Харкові. Фото: Суспільне

Вночі 5 травня під час атаки ворожих дронів у Харкові пролунали вибухи.

Джерело: Суспільне Харків, міський голова Ігор Терехов

Дослівно Суспільне: "Вибухи у Харкові".

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Оновлено: О 00:39 Терехов зазначив: "Знову вибух у Харкові. Будьте в укриттях".

О 00:59 Терехо повідомив, що ворожий "Шахед" влучив у приватний сектор Основ'янського району.

За його словами, внаслідок удару загорілися три приватні будинки.

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"Рятувальні служби оперативно працюють на місці події", – додав міський голова.

За повідомленням Суспільного, щонайменше один чоловік зазнав поранень внаслідок влучання "Шахеда" у приватний сектор.

Згодом Суспільне опублікувало фото наслідків прильоту "прильоту" ворожого "Шахеда".

Видання зазначило: "У гаражах згоріло щонайменше одне авто. У щонайменше трьох приватних будинках – вибиті вікна та потрощені дахи".

 
ворожий "Шахед" атакував приватний сектор у Харкові. Фото: Суспільне
 
ворожий "Шахед" атакував приватний сектор у Харкові. Фото: Суспільне

Теми: Харківвибух
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