Росіяни скинули вибухівку на навчальний заклад Херсонщини, виникла пожежа – ОВА

Ввечері 4 травня російські війська атакували ними ж зруйновний навчальний заклад у Бериславі, внаслідок атаки виникла пожежа.

Джерело: військова адміністрація Херсонської області

Дослівно: "Ввечері (4 травня – ред.) окупанти скинули вибухівку з дронів на раніше зруйнований обстрілами навчальний заклад у Бериславі".

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Деталі: У повідомленні додали, що на місці "прильоту" виникла пожежа.