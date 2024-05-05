Росіяни скинули вибухівку на навчальний заклад Херсонщини, виникла пожежа – ОВА
Неділя, 5 травня 2024, 00:50
Ввечері 4 травня російські війська атакували ними ж зруйновний навчальний заклад у Бериславі, внаслідок атаки виникла пожежа.
Джерело: військова адміністрація Херсонської області
Дослівно: "Ввечері (4 травня – ред.) окупанти скинули вибухівку з дронів на раніше зруйнований обстрілами навчальний заклад у Бериславі".
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Деталі: У повідомленні додали, що на місці "прильоту" виникла пожежа.