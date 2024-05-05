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Росіяни скинули вибухівку на навчальний заклад Херсонщини, виникла пожежа – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 5 травня 2024, 00:50
Росіяни скинули вибухівку на навчальний заклад Херсонщини, виникла пожежа – ОВА
наслідки ворожого прильту в Бериславі, фото: ОВА

Ввечері 4 травня російські війська атакували ними ж зруйновний навчальний заклад у Бериславі, внаслідок атаки виникла пожежа.

Джерело: військова адміністрація Херсонської області

Дослівно: "Ввечері (4 травня – ред.) окупанти скинули вибухівку з дронів на раніше зруйнований обстрілами навчальний заклад у Бериславі".

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Деталі: У повідомленні додали, що на місці "прильоту" виникла пожежа.

 
пожежа на місці прильоту в Бериславі, фото: Херсонська ОВА

Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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