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На ТОТ росіяни відкривають виставки, присвячені знищеним окупантам під час війни в Україні – спротив

Ольга Глущенко Неділя, 5 травня 2024, 01:58
На ТОТ росіяни відкривають виставки, присвячені знищеним окупантам під час війни в Україні – спротив
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У захоплених музеях на тимчасово окупованих територіях до 9 травня росіяни відкривають експозиції, присвячені ліквідованим загарбникам під час війни в Україні, яку окупанти називають "СВО".

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Кремль знищує будь-яку пам’ять про учасників Другої світової й нівелює досягнення країн-переможниць.

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Так, відверто фашистський режим Путіна до "9 травня" облаштовує нові експозиційні зали у захоплених краєзнавчих музеях на ТОТ України".

Деталі: У повідомленні спротиву зазначають, що на це Кремль спрямував 8 млн рублів.

Крім того, за даними ЦНС, у нові зали обов’язкова екскурсія всіх учнів місцевих шкіл.

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Дослівно:"Зали проводять паралель між подіями Другої світової й бойовиками ЗС РФ, ігноруючи факт окупації України".

Теми: окупаціявійна
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