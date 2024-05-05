На ТОТ росіяни відкривають виставки, присвячені знищеним окупантам під час війни в Україні – спротив
У захоплених музеях на тимчасово окупованих територіях до 9 травня росіяни відкривають експозиції, присвячені ліквідованим загарбникам під час війни в Україні, яку окупанти називають "СВО".
Джерело: ЦНС
Дослівно: "Кремль знищує будь-яку пам’ять про учасників Другої світової й нівелює досягнення країн-переможниць.
Так, відверто фашистський режим Путіна до "9 травня" облаштовує нові експозиційні зали у захоплених краєзнавчих музеях на ТОТ України".
Деталі: У повідомленні спротиву зазначають, що на це Кремль спрямував 8 млн рублів.
Крім того, за даними ЦНС, у нові зали обов’язкова екскурсія всіх учнів місцевих шкіл.
Дослівно:"Зали проводять паралель між подіями Другої світової й бойовиками ЗС РФ, ігноруючи факт окупації України".