У Білому домі вважають, що допомога США посприяє Україні здійснити контрнаступ у 2025 році – FT
Україна буде прагнути здійснити новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги від США у розмірі понад $60 млрд.
Джерело: Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, цитує Financial Times
Деталі: Видання зазначає: Салліван сказав, що він все ще очікує "російських успіхів у найближчий період" на полі бою, незважаючи на новий пакет допомоги США, схвалений минулого місяця, тому що ви не можна миттєво "клацнути перемикач".
Але він додав, що з новою допомогою від Вашингтона Київ матиме можливість "тримати оборону" і "забезпечити, щоб Україна вистояла проти російського нападу" протягом 2024 року.
А вказуючи на сценарій війни наступного року, Салліван зазначив, що Україна має намір "рухатися вперед, щоб повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї".
"Його коментарі щодо потенційного контрнаступу з боку України є найчіткішою артикуляцією Білого дому щодо того, як він бачить розвиток конфлікту, якщо президент Джо Байден переможе на виборах у листопаді", – ідеться в публікації.
Також FT додає, що будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення і схвалення фінансування з боку Конгресу США і Білого дому.
Нагадаємо: Салліван визнав, що ЗСУ втратили частину територій на сході, зокрема, Авдіївку через затримку зі схваленням допомоги Україні.
- Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.
- Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.
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