У Білому домі вважають, що допомога США посприяє Україні здійснити контрнаступ у 2025 році – FT

Україна буде прагнути здійснити новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги від США у розмірі понад $60 млрд.

Джерело: Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, цитує Financial Times

Деталі: Видання зазначає: Салліван сказав, що він все ще очікує "російських успіхів у найближчий період" на полі бою, незважаючи на новий пакет допомоги США, схвалений минулого місяця, тому що ви не можна миттєво "клацнути перемикач".

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Але він додав, що з новою допомогою від Вашингтона Київ матиме можливість "тримати оборону" і "забезпечити, щоб Україна вистояла проти російського нападу" протягом 2024 року.

А вказуючи на сценарій війни наступного року, Салліван зазначив, що Україна має намір "рухатися вперед, щоб повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї".

"Його коментарі щодо потенційного контрнаступу з боку України є найчіткішою артикуляцією Білого дому щодо того, як він бачить розвиток конфлікту, якщо президент Джо Байден переможе на виборах у листопаді", – ідеться в публікації.

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Також FT додає, що будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення і схвалення фінансування з боку Конгресу США і Білого дому.

Нагадаємо: Салліван визнав, що ЗСУ втратили частину територій на сході, зокрема, Авдіївку через затримку зі схваленням допомоги Україні.

Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

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