Росіяни атакували Сумщину НАР, FPV-дронами, скидали міни – понад 200 вибухів за добу

Протягом минулого дня росіяни здійснили 41 обстріл Сумської області, атакували некерованими ракетами (НАР), FPV-дронами, скидали міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 214 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: По Есманьській громаді ворог бив з мінометів і ствольної артилерії, 25 вибухів.

По Юнаківській громаді здійснив обстріли з артилерії, мінометів та РСЗВ, 27 вибухів.

Шалигінську громаду обстрілював з РСЗВ та ствольної артилерії, 15 вибухів. Також росіяни скинули на громаду 3 міни.

ВІДЕО ДНЯ

У Краснопільській громаді зафіксували ворожі обстріли з мінометів і атаку FPV-дронів. Загалом – 22 вибухи.

У Великописарівській громаді були обстріли з гранатометів, артилерії, мінометів, 43 вибухи. Крім того, окупанти з гвинтокрилу запустили по цій громаді НАР, ще 4 вибухи.

По Миропільській громаді ворог вдарив з мінометів, 3 вибухи.

Зноб-Новгородську громаду загарбники атакували ствольною артилерією, 8 вибухів.

У Середино-Будській громаді зафіксували атаку FPV-дронів і обстріл зі ствольної артилерії, 11 вибухів.

У Хотінській громаді був обстріл з міномета, 3 вибухи.

Миколаївську громаду атакував FPV-дрон, 1 вибух.

По Білопільській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії та здійснили атаку FPV-дроном, 5 вибухів.

По Дружбівській громаді ворог бив з РСЗВ, 21 вибух.

На Новослобідську громаду росіяни скинули 9 мін.