Росіяни атакували Дніпро "Шахедами": є пошкодження, виникли пожежі
Над Дніпропетровською областю в ніч на 5 травня бійці ПвК "Схід" знищили 12 ворожих безпілотників, внаслідок падіння уламків у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти і багатоповерхівка, виникли пожежі.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Деталі: За словами Лисака, по одному дрону збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському.
Пряма мова: "Через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка.
У Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило і магазин".
Що передувало: Вночі 5 травня під час оголошеної повітряної тривоги через атаку "Шахедів" у Дніпрі були чутні звуки вибухів.