Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росіяни атакували Дніпро "Шахедами": є пошкодження, виникли пожежі

Ольга Глущенко Неділя, 5 травня 2024, 07:44
Росіяни атакували Дніпро Шахедами: є пошкодження, виникли пожежі
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Над Дніпропетровською областю в ніч на 5 травня бійці ПвК "Схід" знищили 12 ворожих безпілотників, внаслідок падіння уламків у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти і багатоповерхівка, виникли пожежі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За словами Лисака, по одному дрону збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському.

Реклама:

Пряма мова: "Через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Виникли декілька пожеж.  Також пошкоджена  багатоповерхівка.

У Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило і магазин".

Що передувало: Вночі 5 травня під час оголошеної повітряної тривоги через атаку "Шахедів" у Дніпрі були чутні звуки вибухів.

Теми: ДніпроДніпропетровська областьШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ
Біля Дніпра збили ракету
У Дніпрі та області через російські атаки постраждали троє жінок
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: