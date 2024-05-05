Росіяни атакували Дніпро "Шахедами": є пошкодження, виникли пожежі

Над Дніпропетровською областю в ніч на 5 травня бійці ПвК "Схід" знищили 12 ворожих безпілотників, внаслідок падіння уламків у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти і багатоповерхівка, виникли пожежі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За словами Лисака, по одному дрону збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському.

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Пряма мова: "Через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка.

У Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило і магазин".

Що передувало: Вночі 5 травня під час оголошеної повітряної тривоги через атаку "Шахедів" у Дніпрі були чутні звуки вибухів.