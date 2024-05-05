Втрати росіян: Генштаб скоригував деякі показники
Неділя, 5 травня 2024, 08:26
Генеральний штаб змінив дані щодо російських втрат - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки.
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Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 474260 (+860) осіб,
- танків ‒ 7375 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14179 (+18) од, (у суботу було 14156)
- артилерійських систем – 12212 (+21) од, (було 12148)
- РСЗВ – 1057 (+1) од, (було 1055)
- засоби ППО ‒ 790 (+2) од,
- літаків – 349 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25),
- крилаті ракети ‒ 2147 (+1), (було 2127)
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37) од, (було 16337)
- спеціальна техніка ‒ 2002 (+4). (було 2001)