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Втрати росіян: Генштаб скоригував деякі показники

Роман ПетренкоНеділя, 5 травня 2024, 08:26
Втрати росіян: Генштаб скоригував деякі показники
український воїн, фото: генштаб

Генеральний штаб змінив дані щодо російських втрат - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки.

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Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 474260 (+860) осіб,
  • танків ‒ 7375 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14179 (+18) од, (у суботу було 14156)
  • артилерійських систем – 12212 (+21) од, (було 12148)
  • РСЗВ – 1057 (+1) од, (було 1055)
  • засоби ППО ‒ 790 (+2) од,
  • літаків – 349 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 2147 (+1), (було 2127)
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37) од, (було 16337)
  • спеціальна техніка ‒ 2002 (+4). (було 2001)

Теми: втрати у війні
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