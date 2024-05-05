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Зеленський у Великдень: У Бога на плечі шеврон з українським прапором

Роман ПетренкоНеділя, 5 травня 2024, 09:11
Зеленський у Великдень: У Бога на плечі шеврон з українським прапором
скриншот

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Великодня.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Біблія вчить нас любові до ближнього.

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А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли всі ми стали одне одному ближніми.

А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий навіки. Він порушив усі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати.

Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть".

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Теми: Зеленськийсвяткування
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