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ДПСУ щодня відмовляє у виїзді за кордон до 150 особам

Роман ПетренкоНеділя, 5 травня 2024, 10:45
ДПСУ щодня відмовляє у виїзді за кордон до 150 особам
фото з fb Демченка

Прикордонники з різних причин щоденно відмовляють 120-150 людям у виїзді за межі України.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко

Пряма мова Демченка: "Щоденно ми відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску, які не мають тих  необхідних документів, які б надавали право на перетин кордону".

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Деталі: Демченко допускає, що правила перетину кордону можуть змінитися, але радить не чекати чогось кардинального.

Теми: Прикордонна службакордонмобілізація
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