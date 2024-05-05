ДПСУ щодня відмовляє у виїзді за кордон до 150 особам
Неділя, 5 травня 2024, 10:45
Прикордонники з різних причин щоденно відмовляють 120-150 людям у виїзді за межі України.
Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко
Пряма мова Демченка: "Щоденно ми відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску, які не мають тих необхідних документів, які б надавали право на перетин кордону".
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Деталі: Демченко допускає, що правила перетину кордону можуть змінитися, але радить не чекати чогось кардинального.