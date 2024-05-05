Шольц у Великодньому привітанні згадав Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Великодньому привітанні пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Джерело: Шольц у Twitter

Пряма мова Шольца: "У сьогоднішній православний Великдень ми думаємо, зокрема, про багатьох православних християн в Україні, які не можуть святкувати це свято у сімейному колі та в мирі".

Реклама:

Деталі: Шольц наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".