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Шольц у Великодньому привітанні згадав Україну

Роман ПетренкоНеділя, 5 травня 2024, 11:08
Шольц у Великодньому привітанні згадав Україну
фото: Bundeskanzler

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Великодньому привітанні пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Джерело: Шольц у Twitter

Пряма мова Шольца: "У сьогоднішній православний Великдень ми думаємо, зокрема, про багатьох православних християн в Україні, які не можуть святкувати це свято у сімейному колі та в мирі".

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Деталі: Шольц наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Теми: Шольцукраїнцісвяткування
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