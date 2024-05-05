Шольц у Великодньому привітанні згадав Україну
Неділя, 5 травня 2024, 11:08
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Великодньому привітанні пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
Джерело: Шольц у Twitter
Пряма мова Шольца: "У сьогоднішній православний Великдень ми думаємо, зокрема, про багатьох православних християн в Україні, які не можуть святкувати це свято у сімейному колі та в мирі".
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Деталі: Шольц наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".