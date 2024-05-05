На Великдень війська РФ скинули вибухівку на авто з людьми у Покровському районі

У неділю 5 травня близько 09:00 війська РФ вдарили у Покровському районі, поранені троє людей, які в момент обстрілу перебували в автівці.

Джерело: прокуратура Донеччини

Деталі: З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається медична допомога.

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Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу "Ф-1".