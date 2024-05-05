Росія готує першу мобілізацію на окупованій частині Запорізької області – розвідка Британії

Розвідувальна спільнота Великої Британії проаналізувала наміри РФ провести військовий призов на окупованій нею частині Запорізької області.

Джерело: огляд британського Міноборони, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві нагадали, що ставленик Кремля на окупованій частині Запорізької області підписав "указ", в якому йдеться про те, що Росія готує необхідну інфраструктуру та заходи для проведення призову на військову службу в окупованих районах регіону.

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Це буде перший призов на тимчасово окупованій території Запорізької області з моменту її окупації Росією, зазначає розвідка.

Як наголошується в огляді, РФ розглядає цей призов як спосіб задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому особовому складі.

Однак вплив він нього буде обмеженим, оскільки значна частина населення Запорізької області виїхала. Наприклад, у Мелітополі, найбільшому місті Запорізької області, що перебуває під російським контролем, залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них – етнічні росіяни, яким пропонується робота в місті.

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"Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління", – підкреслили у розвідці.

Це також узгоджується зі спробами переконатися, що мешканці мають паспорти РФ та проголосували на нещодавніх президентських виборах РФ.

"Кремль продовжує проводити невпинну політику русифікації на тимчасово окупованих територіях України", – додали у відомстві.