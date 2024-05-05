У Бердянську ліквідували організатора катівні – ГУР
В окупованому Бердянську на Запоріжжі 5 травня підірвали колаборанта, він помер від травм.
Джерело: очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна, Слідком РФ, ГУР
Деталі: За даними розвідки, у неділю близько 9:40 у Бердянську вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Ананьєвському Євгену Олександровичу.
ГУР пише, що він один з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77.
Пряма мова Галіціної: "5 травня було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії.
Вибуховий пристрій був закладений під автівку".
Деталі: За словами очільниці МВА, від отриманих травм зрадник помер на місці.
Росіяни заявили, що порушено кримінальну справу за фактом убивства співробітника виправної колонії в Бердянську Запорізької області
За версією слідства, 5 травня невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.