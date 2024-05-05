Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Бердянську ліквідували організатора катівні – ГУР

Роман ПетренкоНеділя, 5 травня 2024, 14:13
У Бердянську ліквідували організатора катівні – ГУР

В окупованому Бердянську на Запоріжжі 5 травня підірвали колаборанта, він помер від травм.

Джерело: очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна, Слідком РФ, ГУР

Деталі: За даними розвідки, у неділю близько 9:40 у Бердянську вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Ананьєвському Євгену Олександровичу.

Реклама:

ГУР пише, що він один з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77.
 
Пряма мова Галіціної: "5 травня було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії.

Вибуховий пристрій був закладений під автівку".

 

Деталі: За словами очільниці МВА, від отриманих травм зрадник помер на місці.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни заявили, що порушено кримінальну справу за фактом убивства співробітника виправної колонії в Бердянську Запорізької області

За версією слідства, 5 травня невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Теми: Бердянськдержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
Бердянськ
В окупованому Бердянську пролунав вибух і спалахнула пожежа − МВА
У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи, які чуло все місто – МВА
В окупованому Бердянську прогримів вибух
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: