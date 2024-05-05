У Бердянську ліквідували організатора катівні – ГУР

В окупованому Бердянську на Запоріжжі 5 травня підірвали колаборанта, він помер від травм.

Джерело: очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна, Слідком РФ, ГУР

Деталі: За даними розвідки, у неділю близько 9:40 у Бердянську вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Ананьєвському Євгену Олександровичу.

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ГУР пише, що він один з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77.



Пряма мова Галіціної: "5 травня було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії.

Вибуховий пристрій був закладений під автівку".

Деталі: За словами очільниці МВА, від отриманих травм зрадник помер на місці.

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Росіяни заявили, що порушено кримінальну справу за фактом убивства співробітника виправної колонії в Бердянську Запорізької області

За версією слідства, 5 травня невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.