Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Окупанти атакували центр Харкова, десять поранених

Роман ПетренкоНеділя, 5 травня 2024, 15:43
Окупанти атакували центр Харкова, десять поранених
наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото прокуратури

Росіяни вдень 5 травня атакували центральну частину Харкова, декількох людей поранено.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, глава ОВА Олег Синєгубов

наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото прокуратури
наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото прокуратури

Деталі: Першим про вибухи у Харкові повідомив Терехов.

Реклама:

Потім інформацію підтвердили в ОВА.

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдають ударів.

Харків та Харківський район: будьте в укриттях!".

ВІДЕО ДНЯ
наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото прокуратури
наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото прокуратури

Оновлено: Терехов пізніше уточнив, що удар відбувся по центральній частині міста, в районі житлової забудови.

наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото прокуратури
наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото прокуратури

Синєгубов уточнив, що медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань.

наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото прокуратури
наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото прокуратури

Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна.

Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто.

Теми: Харків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Євробачення-2024: стало відомо, з ким Україна змагатиметься у фіналі

відеоУ Броварах чоловік погрожував зброєю поліцейським, його затримали

У Пентагоні заявили про блокування доступу до Starlink для росіян в Україні

Організатора "п'яних вечірок" Андрія Ярину випустили з-під варти під заставу

Німеччина купить для України три пускові установки HIMARS

Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони

Усі новини...
На Великдень війська РФ скинули вибухівку на авто з людьми у Покровському районі
Росія готує першу мобілізацію на окупованій частині Запорізької області – розвідка Британії
Росіяни вдарили 5 ракетами по Слов'янській ТЕС
Росіяни завдали удару по Полтавщині
Останні новини
03:11
В Калузькій області Росії безпілотники атакували НПЗ
02:52
Британія не припинятиме експорт зброї до Ізраїлю у разі вторгнення в Рафах
01:57
Китай і Угорщина підписали угоду про "стратегічне партнерство"
01:06
Раніше судимого окупанта підозрюють у зґвалтуванні і вбивстві 17-річної дівчини у Луганську
00:42
футболАнглійська Астон Вілла вилетіла з Ліги конференцій
00:37
футболІталійська Аталанта та німецький Баєр вийшли у фінал Ліги Європи
00:18
Євробачення-2024: стало відомо, з ким Україна змагатиметься у фіналі
00:16
"Ми розуміємо, що усиновлять не всіх". Як єдиний у своєму роді заклад рятує дітей з інвалідністю від інтернатів
00:05
Росіяни з півдня запустили ударні безпілотники
23:44
відеоУ Броварах чоловік погрожував зброєю поліцейським, його затримали
Усі новини...
Реклама:
Реклама: