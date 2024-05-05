Окупанти атакували центр Харкова, десять поранених
Неділя, 5 травня 2024, 15:43
Росіяни вдень 5 травня атакували центральну частину Харкова, декількох людей поранено.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, глава ОВА Олег Синєгубов
Деталі: Першим про вибухи у Харкові повідомив Терехов.
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Потім інформацію підтвердили в ОВА.
Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдають ударів.
Харків та Харківський район: будьте в укриттях!".
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Оновлено: Терехов пізніше уточнив, що удар відбувся по центральній частині міста, в районі житлової забудови.
Синєгубов уточнив, що медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань.
Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна.
Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто.