Рятувальники пів доби гасили масштабні пожежі після російських обстрілів Сумщини
Неділя, 5 травня 2024, 15:57
Рятувальники до обіду 5 травня ліквідовували масштабні загоряння на Сумщині, спричинені ворожим обстрілом напередодні увечері.
Джерело: ДСНС
Деталі: За даними рятувальників, 4 травня увечері ворожі війська завдали удар по одному із населених пунктів Шосткинського району.
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Виникли масштабні пожежі у житловому секторі та на цивільному об’єкті.
У неділю опівдні стало відомо, що працівники ДСНС ліквідували загорання.
За попередніми даними постраждало двоє людей.
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