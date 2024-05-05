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Рятувальники пів доби гасили масштабні пожежі після російських обстрілів Сумщини

Роман ПетренкоНеділя, 5 травня 2024, 15:57
Рятувальники пів доби гасили масштабні пожежі після російських обстрілів Сумщини
фото: ДСНС

Рятувальники до обіду 5 травня ліквідовували масштабні загоряння на Сумщині, спричинені ворожим обстрілом напередодні увечері.

Джерело: ДСНС

Деталі: За даними рятувальників, 4 травня увечері ворожі війська завдали удар по одному із населених пунктів Шосткинського району.

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Виникли масштабні пожежі у житловому секторі та на цивільному об’єкті.

 

У неділю опівдні стало відомо, що працівники ДСНС ліквідували загорання.

За попередніми даними постраждало двоє людей.

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Теми: Сумська областьобстрілДСНСпожежа
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