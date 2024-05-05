Росіяни вдарили 5 ракетами по Слов'янській ТЕС
Неділя, 5 травня 2024, 16:39
Росіяни у неділю вдарили п’ятьма ракетами по Слов'янській ТЕС у Миколаївці на Донеччині.
Джерело: заступник начальника миколаївської МВА Володимир Проскунін у коментарі Суспільному
Пряма мова: "Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції".
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Деталі: За словами Проскуніна, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною.
Постраждалих внаслідок обстрілу не було.