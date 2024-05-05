Росіяни вдарили 5 ракетами по Слов'янській ТЕС

Росіяни у неділю вдарили п’ятьма ракетами по Слов'янській ТЕС у Миколаївці на Донеччині.

Джерело: заступник начальника миколаївської МВА Володимир Проскунін у коментарі Суспільному

наслідки обстрілу Слов'янської ТЕС 5 травня, фото: Володимир Проскунін

Пряма мова: "Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції".

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Деталі: За словами Проскуніна, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною.

Постраждалих внаслідок обстрілу не було.