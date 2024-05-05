Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росіяни завдали удару по Полтавщині

Катерина ТищенкоНеділя, 5 травня 2024, 18:29
Росіяни завдали удару по Полтавщині
ілюстративне фото poltavawave.com.ua

У неділю російські війська завдали удару по Полтавщині.

Джерело: голова Полтавської ОДА Філіп Пронін у Telegram, Повітряні сили ЗСУ, Суспільне

Пряма мова Проніна: "Росіяни не мають свят, не мають нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району.

Реклама:

Попередньо без жертв та постраждалих. Деталі згодом".

Деталі: О 16:27 Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль в напрямку Полтавщини, згодом попередили про небезпеку для Полтави.

Суспільне повідомляло, що в Полтаві чули звук вибуху.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше Пронін уточнив, що ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді, ніхто не постраждав.

Теми: ПолтаваПолтавська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Євробачення-2024: стало відомо, з ким Україна змагатиметься у фіналі

відеоУ Броварах чоловік погрожував зброєю поліцейським, його затримали

У Пентагоні заявили про блокування доступу до Starlink для росіян в Україні

Організатора "п'яних вечірок" Андрія Ярину випустили з-під варти під заставу

Німеччина купить для України три пускові установки HIMARS

Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони

Усі новини...
Полтава
Росіяни атакували Полтаву, в місті пролунав вибух
Росіяни влучили в інфраструктурний об’єкт біля Полтави
По всій Україні лунала тривога, у Полтаві та Кропивницькому чули вибухи
Останні новини
03:11
В Калузькій області Росії безпілотники атакували НПЗ
02:52
Британія не припинятиме експорт зброї до Ізраїлю у разі вторгнення в Рафах
01:57
Китай і Угорщина підписали угоду про "стратегічне партнерство"
01:06
Раніше судимого окупанта підозрюють у зґвалтуванні і вбивстві 17-річної дівчини у Луганську
00:42
футболАнглійська Астон Вілла вилетіла з Ліги конференцій
00:37
футболІталійська Аталанта та німецький Баєр вийшли у фінал Ліги Європи
00:18
Євробачення-2024: стало відомо, з ким Україна змагатиметься у фіналі
00:16
"Ми розуміємо, що усиновлять не всіх". Як єдиний у своєму роді заклад рятує дітей з інвалідністю від інтернатів
00:05
Росіяни з півдня запустили ударні безпілотники
23:44
відеоУ Броварах чоловік погрожував зброєю поліцейським, його затримали
Усі новини...
Реклама:
Реклама: