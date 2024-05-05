Росіяни завдали удару по Полтавщині

У неділю російські війська завдали удару по Полтавщині.

Джерело: голова Полтавської ОДА Філіп Пронін у Telegram, Повітряні сили ЗСУ, Суспільне

Пряма мова Проніна: "Росіяни не мають свят, не мають нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району.

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Попередньо без жертв та постраждалих. Деталі згодом".

Деталі: О 16:27 Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль в напрямку Полтавщини, згодом попередили про небезпеку для Полтави.

Суспільне повідомляло, що в Полтаві чули звук вибуху.

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Оновлено: Пізніше Пронін уточнив, що ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді, ніхто не постраждав.