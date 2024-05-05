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В Одесі відсторонили поліцейську через відео про охорону церкви

Катерина ТищенкоНеділя, 5 травня 2024, 17:27
В Одесі відсторонили поліцейську через відео про охорону церкви
ілюстративне фото Getty Images

Співробітницю поліції з Одеси відсторонили й ініціювали проведення службового розслідування після появи її відео з різким невдоволенням через необхідність чергувати біля церкви на Великдень.

Джерело: телеграм-канали, поліція Одеської області

Деталі: Одеські телеграм-канали поширили відео поліцейської, яка обурюється: "На…уй мені ту церкву охороняти? Там щонайбільше чоловік 30. Ну прилетить туди – нічого страшного: це ж не мінус 100 людей, це всього лише мінус 30".

Після цього поліція Одещини повідомила про відсторонення дівчини й початок службового розслідування.

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Дослівно поліція: "Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян. Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків.

Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва.

Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Зауважимо, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому".

Теми: Одесаполіціясвяткування
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