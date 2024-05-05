Сі Цзіньпін прибув до Франції: починає турне Європою
Лідер Китаю Сі Цзіньпін у неділю прибув до Франції, розпочавши кількаденне турне країнами Європи.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на китайське центральне телебачення CCTV
BREAKING: China's President Xi Jinping has arrived in Paris ahead of a state visit to Francehttps://t.co/PAiZ4D1jU3
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/DcxtDgd6Z3Реклама:— Sky News (@SkyNews) May 5, 2024
Деталі: Згідно з повідомленням, Сі прибув до Парижа о 15:40 за місцевим часом, його зустрів прем'єр Франції Габріель Атталь.
У заяві з нагоди прибуття китайський лідер сказав, що має намір зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорити двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання.
Передісторія:
- Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.
- Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш раніше заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Будапешт у дні між 8 по 10 травня в межах поїздки до Європи.
- Угорська служба безпеки почала підготовку суворих заходів безпеки до прибуття китайської делегації в Будапешт на початку травня.