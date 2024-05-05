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Сі Цзіньпін прибув до Франції: починає турне Європою

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 5 травня 2024, 17:37
Сі Цзіньпін прибув до Франції: починає турне Європою
Сі Цзіньпін прибув до Франції, скріншот відео

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у неділю прибув до Франції, розпочавши кількаденне турне країнами Європи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на китайське центральне телебачення CCTV

Деталі: Згідно з повідомленням, Сі прибув до Парижа о 15:40 за місцевим часом, його зустрів прем'єр Франції Габріель Атталь.

У заяві з нагоди прибуття китайський лідер сказав, що має намір зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорити двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.
  • Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш раніше заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Будапешт у дні між 8 по 10 травня в межах поїздки до Європи.
  • Угорська служба безпеки почала підготовку суворих заходів безпеки до прибуття китайської делегації в Будапешт на початку травня.

Теми: КитайФранціяЄвропа
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