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Священники ПЦУ підпільно звершують богослужіння на окупованих територіях – Епіфаній

Катерина ТищенкоНеділя, 5 травня 2024, 18:53
Священники ПЦУ підпільно звершують богослужіння на окупованих територіях – Епіфаній
Епіфаній, фото: pomisna.info

Священники Православної церкви України підпільно продовжують звершувати богослужіння на окупованих територіях Донеччини, Луганщини й Херсонщини.

Джерело: предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми на території тимчасово окупованих зараз районів Донецької, Луганської, Херсонської областей ведемо діяльність, але підпільно…

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Тобто є ще священнослужителі на території цих областей, які підпільно звершують богослужіння. Збирають громаду десь так, щоб ніхто не знав про це, бо приходять, арештовують".

Деталі: За його словами, така діяльність є небезпечною, адже священників ПЦУ російська окупаційна влада переслідує.

"От нещодавно була інформація про те, що на території Херсонської області був закатований, вбитий наш священник, отець Степан, це в селищі міського типу Каланчак, якщо я не помиляюся. Його допитували і практично стратили цього священника, який звершував там богослужіння", – розповів предстоятель ПЦУ.

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Місцеві архієреї, каже Епіфаній, закликають виїжджати священників з окупованих територій, тому що "не хочуть наражати своїх священнослужителів на небезпеку".

Також ПЦУ веде статистику щодо підпільної діяльності на окупованих українських територіях, але не розголошує її, "щоб не давати приводу окупантам взагалі знищити присутність Православної церкви України там".

Водночас Епіфаній зазначив, що ПЦУ практично припинила діяльність на території окупованого Криму.

Теми: Православна Церква Україниокупаціярелігія
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