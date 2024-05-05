Росіяни обстріляли Куп’янський район: є загибла і поранені
Неділя, 5 травня 2024, 19:25
Внаслідок обстрілів Куп’янського району Харківщини у неділю загинула жінка, постраждали двоє чоловіків.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: У селі Моначинівка Кіндрашівської громади внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, постраждав 34-річний цивільний чоловік.
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Також загинула 88-річна жінка. Тіло загиблої деблокували з-під завалів після ліквідації пожежі у будинку.
Ще один чоловік постраждав внаслідок обстрілу Ківшарівки.