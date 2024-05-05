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Росіяни обстріляли Куп’янський район: є загибла і поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 5 травня 2024, 19:25
Росіяни обстріляли Куп’янський район: є загибла і поранені
Моначинівка, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілів Куп’янського району Харківщини у неділю загинула жінка, постраждали двоє чоловіків.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: У селі Моначинівка Кіндрашівської громади внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, постраждав 34-річний цивільний чоловік.

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Також загинула 88-річна жінка. Тіло загиблої деблокували з-під завалів після ліквідації пожежі у будинку.

Ще один чоловік постраждав внаслідок обстрілу Ківшарівки.

Теми: Харківська областьвійна
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