США призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю – ЗМІ

США минулого тижня призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю, це сталося вперше з часу нападу ХАМАС на ізраїльську територію в жовтні 2023 року.

Джерело: Axios із посиланням на двох ізраїльських посадовців, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників Axios, призупинення постачання зброї з боку США викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді. Причин цього рішення вони не знають, Білий дім відмовився від коментарів.

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Про цей крок адміністрації Джо Байдена стало відомо на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших бойових дій у секторі Гази, зокрема ймовірного вторгнення в місто Рафах на півдні, де перебувають понад мільйон палестинців.

В останні дні прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголошував на тому, що вторгнення в Рафах відбудеться незалежно від того, чи домовиться ізраїльська сторона з ХАМАС про звільнення заручників.

Тим часом Байден перебуває під усе більшим тиском з боку однопартійців із Демократичної партії та американців, які вважають, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення, зокрема й американською зброєю.

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Що передувало: Минулого місяця президент США Джо Байден назвав помилкою підхід Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир’я.

У США цього тижня повторили, що не бачили плану запланованої Ізраїлем операції на місто Рафах проти ХАМАС, який би захистив цивільне населення, та повторили, що Вашингтон не може підтримати такий наступ.