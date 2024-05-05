Генштаб: На фронті більше 100 боєзіткнень, на Бахмутському напрямку відбито 32 атаки

У неділю на фронті відбулося 103 бойових зіткнення, зокрема на Бахмутському напрямку захисники відбили 32 атаки, на Авдіївському – 24.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби зафіксовано 103 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Єліне, Клюси, Семенівка, Олександрівка, Миколаївка Чернігівської області; Тарасівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару по місту Харків. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.

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На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки в районах населених пунктів Новосадове та Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 32 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Прогрес, Вовче та Галицинівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону українських військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Євгенівка та Єлизаветівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 2 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Велетенське, Понятівка, Інженерне, Інгулець, Антонівка та Садове Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони та 2 артилерійських засобах противника.