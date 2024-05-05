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Швейцарія запросила Папу Римського на Саміт миру щодо України

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 5 травня 2024, 20:54
Швейцарія запросила Папу Римського на Саміт миру щодо України
Віола Амгерд, фото AFP via Getty Images

Представники Швейцарії запросили Папу Римського Франциска на Глобальний саміт миру, який відбудеться відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку.

Джерело: президентка Швейцарії, голова Федеральної ради Віола Амгерд в інтерв'ю виданню Blick, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Амгерд напередодні провела зустріч із Франциском у межах свого візиту до Італії, назвавши її "цікавим обміном думками" у "сердечній атмосфері".

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Пряма мова: "Ми говорили, зокрема, про війну в Україні та інші місця конфліктів у світі. Ми запросили Святий Престол (на саміт миру. – ред.). Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції".

Більше деталей: Також Амгерд підтвердила, що Швейцарія цього тижня розіслала запрошення на саміт, натякнувши, що серед країн-одержувачів є Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка.

"Я впевнена, що буде хороша явка", – зазначила вона.

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На думку швейцарської президентки, саме присутність якнайбільшої кількості країн буде ознакою успішності Глобального саміту миру.

"Якщо ми зможемо знайти спільний знаменник, це буде вже щось. Ще одним успіхом було б, якби ми змогли підійти до мирного процесу в конкретних термінах. Ми повинні думати наперед – зокрема й про післязавтрашній день", – додала Амгерд.

Передісторія:

  • Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна на цьому етапі не бачить сенсу кликати РФ на Глобальний саміт миру у Швейцарії, але після консолідації позицій міжнародної спільноти контакти з російською стороною все ж будуть необхідні.

Теми: ШвейцаріяПапа Римський
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