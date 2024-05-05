В Україну йдуть дощі

У понеділок, 6 травня, у західних, північних та в більшості центральних областей прогнозують дощі, подекуди грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди по Україні на 6 травня, meteo.gov.ua

Деталі: У понеділок в Україні хмарно з проясненнями.

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У західних, північних та в більшості центральних областей вночі місцями невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних та північних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 8-13°; вдень 20-25°, у Карпатах та на узбережжі морів 14-19°.

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На Київщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°; у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°.

Крім того, 6 травня в Україні, крім Волинської, Житомирської та Закарпатської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.