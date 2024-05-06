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Росіяни запускали "Шахеди" через Сумщину, в Сумах лунали вибухи

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Понеділок, 6 травня 2024, 01:54
Росіяни запускали Шахеди через Сумщину, в Сумах лунали вибухи
"Шахеди", ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих безпілотників "Шахед" через Сумщину в південно-західному напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Суспільне Суми

Деталі: О 23:28 на Сумщині було оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

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О 23:31 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку.

Пізніше загрозу застосування ударних безпілотників оголосили також у Миколаївській та Херсонській областях.

О 00:06 Повітряні сила зазначили: "Суми – ворожі БпЛА у напрямку міста".

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Після цього та о 00:58 Суспільне повідомило про звуки вибухів у місті.

О 1:38 та 1:43 Суспільне повідомило про нові вибухи у Сумах.

О 1:53 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ворожих БпЛА.

Теми: безпілотникиШахедСумська область
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