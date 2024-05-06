Росіяни запускали "Шахеди" через Сумщину, в Сумах лунали вибухи
У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих безпілотників "Шахед" через Сумщину в південно-західному напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Суспільне Суми
Деталі: О 23:28 на Сумщині було оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.
О 23:31 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку.
Пізніше загрозу застосування ударних безпілотників оголосили також у Миколаївській та Херсонській областях.
О 00:06 Повітряні сила зазначили: "Суми – ворожі БпЛА у напрямку міста".
Після цього та о 00:58 Суспільне повідомило про звуки вибухів у місті.
О 1:38 та 1:43 Суспільне повідомило про нові вибухи у Сумах.
О 1:53 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ворожих БпЛА.