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У Нікополі росіяни пошкодили Преображенський кафедральний собор УПЦ

Ольга Глущенко Понеділок, 6 травня 2024, 00:18
У Нікополі росіяни пошкодили Преображенський кафедральний собор УПЦ
пошкоджений Преображенський кафедральний собор, фото: УПЦ

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російського обстрілу зазнав пошкоджень Преображенський кафедральний собор УПЦ.

Джерело: сайт УПЦ

Деталі: У повідомленні зазначається, що Преображенський кафедральний собор міста Нікополя зазнав пошкоджень внаслідок нічного артилерійського обстрілу російськими військами.

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Дослівно: "У результаті обстрілу було понівечено центральний вхід, місцями пробито металеву покрівлю, вибито декілька вікон.

Також уламками снаряда посічені стіни собору й зруйнована будівля церковної крамниці".

 
фото: УПЦ
 
фото: УПЦ

Теми: Нікопольобстрілцерква
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