У Нікополі росіяни пошкодили Преображенський кафедральний собор УПЦ
Понеділок, 6 травня 2024, 00:18
У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російського обстрілу зазнав пошкоджень Преображенський кафедральний собор УПЦ.
Джерело: сайт УПЦ
Деталі: У повідомленні зазначається, що Преображенський кафедральний собор міста Нікополя зазнав пошкоджень внаслідок нічного артилерійського обстрілу російськими військами.
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Дослівно: "У результаті обстрілу було понівечено центральний вхід, місцями пробито металеву покрівлю, вибито декілька вікон.
Також уламками снаряда посічені стіни собору й зруйнована будівля церковної крамниці".