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У Сумах і Харкові частково зникло світло – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 6 травня 2024, 00:38
У Сумах і Харкові частково зникло світло – ЗМІ
ілюстративне фото із соцмереж

Повітряні сили повідомили про ворожу атаку "Шахедів" через Сумщину, після чого вночі 6 травня у Сумах частково зникло електро- і водопостачання, також без світла частина районів Харкова.

Джерело: Суспільне Суми, Суспільне Харків

Деталі: За повідомленням Суспільного, у деяких районах Сумів зникло електропостачання і "частково відсутнє водопостачання". Перед цим у місті пролунали вибухи.

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Також частково немає світла у Лебедині, Білопіллі та Охтирці Сумської області.

Суспільне Харків повідомило, що у частині районів Харкова після опівночі зникло світло.

Теми: СумиХарківелектроенергія
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