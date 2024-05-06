Росіяни запустили керовані авіабомби на Херсонщині – Повітряні сили

Вранці 6 травня Повітряні сили повідомили, що росіяни запускають керовані авіаційні бомби на Херсонщині.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Спочатку ПС повідомили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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Пізніше Повітряні сили додали, що відбуваються "пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Херсонщині".

Оновлено: О 6:08 у Херсонській області оголосили відбій повітряної тривоги.