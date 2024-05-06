Втрати Росії перевищили 475 тисяч у живій силі
Понеділок, 6 травня 2024, 07:52
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − за минулу добу відмінусували 1 040 загарбників, 34 ББМ та 38 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 475 300 (+1 040) осіб,
- танків − 7 380 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 14 213 (+34) од,
- артилерійських систем − 12 250 (+38) од,
- РСЗВ − 1 057 (+0) од,
- засобів ППО − 791 (+1) од,
- літаків − 349 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 683 (+47) од,
- крилатих ракет − 2 148 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 477 (+59) од,
- спеціальної техніки − 2 008 (+6) од.
Дані уточнюються.