Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Втрати Росії перевищили 475 тисяч у живій силі

Ірина БалачукПонеділок, 6 травня 2024, 07:52
Втрати Росії перевищили 475 тисяч у живій силі
Фото з Telegram Володимира Зеленського

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − за минулу добу відмінусували 1 040 загарбників, 34 ББМ та 38 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 475 300 (+1 040) осіб,
  • танків − 7 380 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 14 213 (+34) од,
  • артилерійських систем − 12 250 (+38) од,
  • РСЗВ − 1 057 (+0) од,
  • засобів ППО − 791 (+1) од,
  • літаків − 349 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 683 (+47) од,
  • крилатих ракет − 2 148 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 477 (+59) од,
  • спеціальної техніки − 2 008 (+6) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
Росія
Росіяни вивозять на лом залишки Авдіївського коксохіму – спротив
У РФ оголосили в розшук Авакова і Данілова – росЗМІ
Чехія відкликала свого посла в Росії, який з 2022 року був у Празі
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: