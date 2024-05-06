В центрі Чернігова стався вибух в приміщенні банку

Вранці 6 травня в центрі Чернігова стався вибух в приміщенні одного з банків, у результаті чого виникла пожежа та було пошкоджено будівлю.

Джерело: поліція Чернігівської області у Telegram

Дослівно: "Сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Постраждалих людей немає".

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Деталі: Повідомляється, що на місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, на місце прибуло керівництво поліції в області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

Оновлено. В ДСНС уточнили, що у результаті вибуху сталося руйнування конструкцій будівлі з подальшим горінням на площі 140 квадратних метрів. Також було пошкоджено 3 припарковані поруч автомобілі.

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Рятувальники повідомили, що їм знадобилась майже година, щоб ліквідувати пожежу та розпочати розбір зруйнованих конструкцій приміщення.