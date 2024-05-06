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Окупанти вдарили КАБами по Золочеву: багато руйнувань, поранена жінка

Ірина БалачукПонеділок, 6 травня 2024, 09:12
Окупанти вдарили КАБами по Золочеву: багато руйнувань, поранена жінка
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

Уночі 6 травня російські війська атакували керованими авіабомбами селище Золочів Харківської області − поранили жінку і спричинили багато руйнувань.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "6 травня 02:30 смт Золочів Богодухівський район (− удари КАБами − ред.). Прямим влучанням знищено котельну ДЮСШ та два приватні будинки. Осколкові поранення та контузії отримала 59-річна жінка". 

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Фото з Telegram Олега Синєгубова

Деталі: Крім того російські КАБи пошкодили будівлю Дитячо-юнацької спортивної школи, селищну раду, будівлю дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд та, за попередніми даними, 10 приватних будинків. 

 
Фото з Telegram Олега Синєгубова

За минулу добу росіяни убили 1 та поранили щонайменше 19 мирних мешканців Харківщини. 

 
Фото з Telegram Олега Синєгубова

Теми: Харківська областьвійна
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