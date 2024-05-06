Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Путін доручив провести навчання із застосування ядерної зброї у відповідь на "погрози" Заходу

Станіслав ПогоріловПонеділок, 6 травня 2024, 10:31
Путін доручив провести навчання із застосування ядерної зброї у відповідь на погрози Заходу
Володимир Путін, фото: Getty Images

Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Володимира Путіна "найближчим часом" проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно: "За дорученням верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації, з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту".

Реклама:

Деталі: Військові РФ повідомили, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Також військові РФ кажуть, що навчання начебто потрібні для реагування "на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

Оновлено: Згодом речник російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що навчання з нестратегічною ядерною зброєю пов'язані із заявами, що лунають із Заходу, про готовність відправити війська в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Пєскова: "Йдеться, природно, про заяви пана Макрона і про заяви британських представників. Ви знаєте, до них ще додався представник, сенатор США, якщо я не помиляюся, які, власне, говорили про готовність і навіть намір відправити збройні контингенти в Україну, тобто фактично виставити солдатів НАТО перед російськими військовими".

Передісторія:

  • Путін в інтерв'ю російським пропагандистам попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну – Москва вважатиме це "значною ескалацією".
  • Перед цим видання NYT повідомило, що США наприкінці 2022 року готували "неядерну" відповідь, якби РФ застосувала ядерну зброю проти України. Телеканал CNN також повідомляв, що наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні.
  • 29 лютого Володимир Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні.

Теми: Путінядерна зброяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
Путін
Латвія приєдналася до країн, дипломати яких не підуть на "інавгурацію" Путіна
Чехія й Естонія підтвердили, що не прийдуть на "інавгурацію" Путіна
Розвідка США: У Путіна "параноїдальний страх", що Захід обмежить владу РФ
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: