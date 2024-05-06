Путін доручив провести навчання із застосування ядерної зброї у відповідь на "погрози" Заходу

Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Володимира Путіна "найближчим часом" проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно: "За дорученням верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації, з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту".

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Деталі: Військові РФ повідомили, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Також військові РФ кажуть, що навчання начебто потрібні для реагування "на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

Оновлено: Згодом речник російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що навчання з нестратегічною ядерною зброєю пов'язані із заявами, що лунають із Заходу, про готовність відправити війська в Україну.

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Пряма мова Пєскова: "Йдеться, природно, про заяви пана Макрона і про заяви британських представників. Ви знаєте, до них ще додався представник, сенатор США, якщо я не помиляюся, які, власне, говорили про готовність і навіть намір відправити збройні контингенти в Україну, тобто фактично виставити солдатів НАТО перед російськими військовими".

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