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В Естонії стартують військові навчання "Весняний шторм" за участю 15 країн

Понеділок, 6 травня 2024, 10:52
В Естонії стартують військові навчання Весняний шторм за участю 15 країн
Фото: Getty Images

В Естонії в понеділок починаються масштабні військові навчання "Весняний шторм", які до 17 травня триватимуть у західній частині країни і на островах, навчання будуть розділені на декілька етапів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на естонського мовника ERR

Деталі: Повідомляється, що, зокрема, з 6 до 12 травня формуватимуть підрозділи і відпрацьовуватимуть співпрацю, а з 13 по 17 травня в Західній Естонії, включно з островами, відбудуться основні навчальні бої.

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У навчаннях будуть задіяні близько 14 тисяч учасників із 15 країн, зокрема з Канади, Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Польщі, Швеції, Великої Британії та США.

Цього року "Весняний шторм" вперше залучає і місцеве населення до навчань з підвищення обізнаності про небезпеки. Місцеві жителі отримають SMS-повідомлення з інструкцією сховатися в укриттях.

Передісторія:

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