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Топдипломат ЄС підтримав ідею закупівлі зброї для України в українського ОПК

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Понеділок, 6 травня 2024, 11:33
Топдипломат ЄС підтримав ідею закупівлі зброї для України в українського ОПК
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ. GETTY IMAGES

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України у українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.

Джерело: Боррель на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у понеділок, "Європейська правда"

Деталі: Боррель сказав, що ЄС має бути креативнішим і розвідувати нові шляхи для доставки військової підтримки в Україну. 

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"Данія показала приклад, розпочавши шлях прямого інвестування в українську оборонну індустрію. Це шлях, яким потрібно йти. Закупівля обладнання в українських компаній чи у спільних європейських та українських підприємств, створених в Україні, це варіант, який ми будемо вивчати разом із країнами-членами", – сказав Боррель.

"Якщо обладнання, якого нагально потребує Україна, може бути швидко виготовлене українською оборонною промисловістю, то я скажу – давайте купувати у них. Давайте допоможемо їм виробляти (обладнання) вдома", – додав він.

На Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна присутні понад 140 компаній з 25 країн-членів ЄС, зазначив Боррель.

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Теми: ЄСзброяУкраїнадопомога Україні
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