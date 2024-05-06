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РФ вперше вдарила по Харківщині переробленим ФАБом: знищили цілу вулицю

Альона Мазуренко Понеділок, 6 травня 2024, 11:43
РФ вперше вдарила по Харківщині переробленим ФАБом: знищили цілу вулицю
фото: Болвінов у Facebook

Російські окупанти вперше вдарили переобладнаними ФАБ-1500 по території Куп'янського району Харківської області, знищивши цілу вулицю.

Джерело: слідчий управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова: "Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю - фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони.

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В цьому прикордонному селі в Куп'янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака".

Деталі: За словами Болвінова, озброєння такої потужності використали вперше: "Єдине, чого вони змогли досягти, - зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару".

 
 
 

Теми: Харківська областьобстрілРосіявійна
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