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Десантники 79-ї бригади утримують ще кілька позицій на околиці Новомихайлівки – УП

Ольга КириленкоПонеділок, 6 травня 2024, 12:02
Десантники 79-ї бригади утримують ще кілька позицій на околиці Новомихайлівки – УП
deepstatemap

Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади утримують ще кілька позицій на дачах на півночі Новомихайлівки, що розташована під окупованою Мар‘їнкою.

Джерело: співрозмовники УП у 79 бригаді

Дослівно: "На дачах ще лишилося кілька позицій, які ми утримуємо".

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Деталі: 29 квітня українські OSINTери DeepState позначили останню ділянку Новомихайлівки – дачі за річкою Сухі Яли "червоним", тобто окупованою територією.

Ще 23 квітня Міноборони Росії заявило про захоплення всієї Новомихайлівки.

Однак, за даними УП, це не відповідає дійсності.

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Наступними селами, які опиняться під ударами росіян після Новомихайлівки, стануть Парасковіївка та Костянтинівка.

Теми: війнаДонецька областьЗбройні силиокупація
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